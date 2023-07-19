Силы спецопераций показали, как украинские снайперы уничтожают оккупантов в Донецкой области — видео

19 июля, 08:23
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Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)

В Донецкой области украинские снайперы уничтожают российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram Силы специальных операций ВСУ в среду, 19 июля.

«Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!», — сказал снайпер ССО.

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На видео кадры точной работы снайперов Сил специальных операций ВС Украины на Донецком направлении.

В Генштабе сообщали, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Снайперы Война России против Украины

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