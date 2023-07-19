Силы спецопераций показали, как украинские снайперы уничтожают оккупантов в Донецкой области — видео
Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:t.me/ukr_sof)
В Донецкой области украинские снайперы уничтожают российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram Силы специальных операций ВСУ в среду, 19 июля.
«Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!», — сказал снайпер ССО.
На видео кадры точной работы снайперов Сил специальных операций ВС Украины на Донецком направлении.
В Генштабе сообщали, что в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.