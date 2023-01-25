«Оккупанты ложились один за другим». ССО показали чрезвычайно эффективную роботу своих снайперов 25 января, 13:50 В результате работы снайперов ССО были ликвидированы четверо оккупантов (Фото:Скриншот видео ССО)

Командование Сил специальных операций опубликовало у себя в соцсетях видео работы своих снайперов.

На обнародованных кадрах видно, как украинские бойцы ликвидируют российского оккупанта, а потом и тех, кто пытался прийти ему на помощь.

«Пара снайперов получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения. Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе. Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза „предупрежден — вооружен“, на этот раз не сработала», — прокомментировали видео в ССО.

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В итоге украинскими снайперами были уничтожены сразу четверо захватчиков.