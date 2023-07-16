Сырский показал уничтожение оккупантов снайперами Призрака

16 июля, 23:30
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Снайперы уничтожают оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)

Снайперы уничтожают оккупантов (Фото:t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео профессиональной работы снайперской группы Призрак.

По его словам, недавно снайпер группы Призрак Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого удачно отработал по позициям оккупантов.

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«Работает группа Призрак Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. А когда они работают, орки всегда умирают», — написал Сырский.

Видео дня

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Снайперы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Призрак Война в Украине Александр Сырский

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