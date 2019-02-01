Снайперские пары и взрывчатка: Гелетей рассказал подробности о предотвращенных покушениях на Порошенко Сегодня, 14:03 48 Цей матеріал також доступний українською EPA По словам Гелетея, покушения на Порошенко готовились в зоне ООС EPA

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей рассказал подробности покушения на президента Украины Петра Порошенко, которые были предотвращены.

В эфире телеканала Прямой Гелетей сказал, что "основная опасность нас ожидает и ожидала в Луганской и Донецкой областях, в зоне ООС, куда очень часто ездит президент".



По его словам, сотрудники-военнослужащие, контрснайперской службы увидели на неконтролируемой территории так называемые снайперские пары, которые "работали в формате готовности к совершению террористического акта".

"Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть до 3 километров. То есть, понятно, мы считаем, что это было покушение на жизнь и здоровье президента. Понятно, что мы меняем маршруты, меняем места пребывания. Так же мы изымаем по месту, когда президент проезжает или накануне визита, во время визита так называемые "свинки"- то есть готовность к совершению террористического акта. Изымается и оружие, и взрывчатка", - рассказал Гелетей.

Ранее Гелетей сообщал, что в 2018 году сотрудники Управления государственной охраны Украины в 2018 году предотвратили 11 покушений на жизнь Петра Порошенко.