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Снайперская винтовка и огнемет. ГПУ нашла новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Сегодня, 01:33
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Снайперская винтовка и огнемет. ГПУ нашла новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе - фото

пресс-служба ГПУ

В зоне боевых действий найдены новые образцы российского оружия

Генеральная прокуратура Украины задокументировала и обнародовала новые доказательства присутствия на Донбассе кадровых российских военных.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, прокуроры совместно с сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения операции Объединенных сил снайперскую винтовку СВД с оптическим прицелом ПСО-1 российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, поставляемые на заказ ВС Российской Федерации.

«Указанная снайперская винтовка с оптическим прицелом найдена после уничтожения позиции снайпера российско-террористических войск вблизи населенного пункта Красногоровка Марьинского района Донецкой области в начале марта 2018 года», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГПУ

Также отмечается, что в населенном пункте Водяное Волновахского района Донецкой области украинские военнослужащие выявили 72 мм малогабаритный реактивный огнемет МРО-А с выстрелом, в характерной для ВС России камуфляжной окраске.

По предварительной информации Минобороны Украины, указанное оружие на обеспечении ВС Украины не находится.

Фото: пресс-служба ГПУ

«Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

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