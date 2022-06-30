«Уникальные кадры». Украинский снайпер уничтожил целую группу российских оккупантов — видео 30 июня, 12:14 Украинский снайпер ССО ликвидировал целую группу оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Украинский снайпер Сил специальных операций ликвидировал целую группу российских оккупантов.

Видео с работой снайпера опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Telegram.

«Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, что российские солдаты не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, вовремя и точно выпущенным по ним снайпером ССО Украины», — говорится в подписи к ролику.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 600 своих военных.

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