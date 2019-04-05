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Снайпер обстрелял блокпост пункта пропуска Марьинка, ранен пограничник

5 апреля, 15:23
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Снайпер обстрелял блокпост пункта пропуска Марьинка, ранен пограничник - фото

dpsu.gov.ua

Иллюстративное фото

Снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ Марьинка в Донецкой области, в результате чего ранен пограничник.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что старший лейтенант ГПСУ получил ранение в ногу. Он был эвакуирован в военный госпиталь.

Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка решению штаба ООС временно приостановлен.

Генерал-лейтенант Сергей Наев ввел режим "красный" на пункте пропуска.

Теги:   Марьинка Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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