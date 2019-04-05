Снайпер обстрелял блокпост пункта пропуска Марьинка, ранен пограничник
Снайпер боевиков обстрелял блокпост КПВВ Марьинка в Донецкой области, в результате чего ранен пограничник.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что старший лейтенант ГПСУ получил ранение в ногу. Он был эвакуирован в военный госпиталь.
Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка решению штаба ООС временно приостановлен.
Генерал-лейтенант Сергей Наев ввел режим "красный" на пункте пропуска.