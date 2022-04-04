Снайпер 81-й бригады ДШВ ликвидировал российского генерала 4 апреля, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Снайпер ликвидировал российского генерала (иллюстративное фото) (Фото:81 отдельная аэромобильная бригада)

Снайпер из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Харьковской области ликвидировал российского генерала.



Война России против Украины — главные события 4 апреля



Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Благодаря своим профессиональным навыкам и подготовке, Алексею (имя изменено в целях безопасности — ред.) удалось уничтожить снайперским огнем немалое количество российских оккупантов, в том числе и одного из генералов Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе города Изюм он успешно выполнил задание по корректировке огня артиллерии по колоннам и переменным позициям противника. В результате были уничтожены два танка и несколько бронемашин, а также несколько десятков живой силы.

В дальнейшем во время выполнения боевых заданий Алексей получил ранение. Сейчас он проходит лечение в одном из военно-медицинских учреждений.

Командованием воинской части представлено снайпера Алексея к высокой государственной награде.

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