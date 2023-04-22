Сила сопротивления. История украинского снайпера Дмитрия Финашина, победившего смерть и вернувшегося домой 22 апреля, 07:49 NV Премиум Старший сержант Дмитрий Финашин прожил двое суток на грани смерти, но превозмог боль и возможности собственного тела, чтобы вернуться и помогать братьям по оружию в мирной жизни. (Фото:Александр Медведев)

Снайпер Дмитрий Финашин после тяжелого ранения, теряя сознание, истекал кровью и страдал от жажды, но двое суток выходил к своим. А когда понял, что это конец, над ним склонились украинские военные.

— А теперь отведи вниз!

С тихим зумом механический палец протеза послушно занимает исходное положение.

— О! На спусковой крючок смогу нажать! — улыбается рыжебородый парень, управляющий на планшете действиями своей новой руки. На нее у него большие планы.

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Это Дмитрий Финашин, позывной Финн, он снайпер, старший сержант батальона специального назначения имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины, Герой Украины и пример удивительной борьбы за жизнь.

" Знаешь, сейчас много предлагают офисной работы — Word, Excel, но я там за несколько лет сгнию, я еще могу быть полезным на войне, — говорит Финашин NV. — Могу учить, могу планировать операции. Не только руки воюют".

Военный ловко одной рукой складывает форму нацгвардейца, которую одевал для журнальной фотосессии, в пакет. Этот пакет он заберет обратно в автомобиль, за рулем которого сам приехал на встречу.

На войне Финашин семь лет, но в последнее месяцы — на паузе: сначала лечился, а теперь ожидает бионическую руку. Левую руку и указательный палец правой руки сержант Финн потерял в конце мая прошлого года во время выполнения боевого задания у села Яковлевка Луганской области. Двое суток после тяжелого ранения превратились в борьбу со смертью, которую для израненного тела выиграл мозг.