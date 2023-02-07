Украинские военные за сутки выстреливают годовой запас артснарядов небольшой европейской страны — FT 7 февраля, 16:54 Украинский военный (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

ВСУ за сутки используют по 5−6 тысяч артиллерийских боеприпасов, что равняется годовому заказу небольшой европейской страны до российского полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценку исполнительного директора норвежской компании Nammo, производящей стрелковое оружие, Мортена Брандтзега.

По его словам, Украина производит примерно 5−6 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что равняется объему ежегодного заказа боеприпасов небольшого европейского государства в мирное время.

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Спустя почти год после вторжения России темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества становятся «испытанием промышленных производственных мощностей Европы» в гонке за перевооружением, говорится в материале.

«Это война за промышленные мощности», — убежден Брандтзег.

По его словам, некоторые компоненты для производства оружия пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с месяцев до лет. Также большинство компаний увеличили производственные смены в преддверии ожидаемых заказов и нанимают больше людей.

Ранее The New York Times сообщал, что малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинского артиллерийского арсенала.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.