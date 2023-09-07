Боеприпасы для танков Abrams. США стали второй страной, которая предоставит Украине снаряды с обедненным ураном: что это за оружие и почему его боится РФ 7 сентября, 11:31 Сюжет Американский военный держит 120-мм танковый снаряд M829A4 с обедненным ураном (Фото:Министерство обороны США)

6 сентября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $175 млн, куда войдут и снаряды с обедненным ураном — речь идет о 120-мм боеприпасах для обещанных Украине танков Abrams.

США стали второй страной, которая предоставит Вооруженным силам Украины боеприпасы с обедненным ураном. В марте 2023 года о передаче таких снарядов для своих танков Challenger 2 объявила Великобритания.

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В то время как британские тяжелые боевые машины уже воюют на фронте, первые десять американских танков Abrams (из обещанных 31) Украина должна получить в сентябре 2023 года. Вероятно, вместе с ними могут быть поставлены и снаряды с обедненным ураном. Известно, что это 120-мм противотанковые боеприпасы, однако какого именно типа такие снаряды и сколько их передадут США, пока не уточняется.

«Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории», — отметила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

NV напоминает, почему эти боеприпасы являются особенно мощными и почему они так раздражают российскую пропаганду, которая неустанно лжет об их опасности.

Что такое обедненный уран и для чего он в снарядах?

Обедненный уран получают как отходы процесса создания обогащенного урана, необходимого для производства ядерного оружия или топливных элементов для АЭС. Минимальная радиоактивность обедненному урану тоже присуща, однако у альфа-частиц этого вещества недостаточно энергии, чтобы проникнуть через кожу человека, поэтому его влияние на человеческий организм снаружи невозможно.

В качестве топлива для реакторов и в изготовлении настоящего ядерного оружия используют изотоп U-235. Именно его добывают из природной урановой руды во время процесса обогащения урана. Но содержание такого «опасного» изотопа в руде незначительное — около 10%. Тогда как остальные 90% состоят в основном из слаборадиоактивного U-238. Это и есть обедненный уран — фактически отходы процесса обогащения руды.

Обедненный уран (ОУ) отличается высокой плотностью и твердостью (так, он значительно плотнее свинца). Именно поэтому его используют при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в защите тех же американских танков M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Еще одной особенностью обедненного урана являются его пирофорные свойства: при столкновении с препятствием мелкие осколки мгновенно воспламеняются, что увеличивает вероятность детонации вражеского боекомплекта.

«Он [обедненный уран] настолько плотный и имеет такую мощность, что просто проходит сквозь броню — и нагревает ее настолько, что она загорается», — объясняет Эдвард Гейст, ядерный эксперт американской исследовательской организации RAND Corporation.

Фактически после выстрела боеприпас с обедненным ураном становится «экзотическим металлическим дротиком, выпущенным с чрезвычайно высокой скоростью», — добавляет старший аналитик RAND по вопросам обороны Скотт Бостон.

Это означает, что когда такой снаряд попадает в броню вражеского танка, он мгновенно пробивает ее насквозь, тогда как спровоцированные им высокие температуры могут привести к подрыву боеприпасов поврежденного танка.

Что такое подкалиберные снаряды с урановым компонентом и как они помогут ВСУ?

Военный эксперт Роман Свитан объяснял, почему такие снаряды действительно можно сравнить с дротиками из обедненного урана. Для того, чтобы дротик полетел, его монтируют в боеприпас, который называется подкалиберным.



«Калибр этого дротика гораздо меньше калибра самого ствола. Поэтому его вставляют в своеобразный „кокон“, после чего он разгоняется в стволе орудия и идет ровно в ту точку, куда его направили», — отмечал Свитан в интервью каналу 24.

По словам эксперта, снаряды с обедненным ураном способны пробить до 1 метра брони танка или другой военной техники. После попадания в броню урановый боеприпас действительно не сразу взрывается, а пробивает защиту, а далее благодаря кинетической энергии расплавляется и начинает выжигать броню и все, что за ней.

В бронебойных подкалиберных снарядах используют также сердечник из карбида вольфрама, но это дорого, объяснял ВВС News Украина специалист в бронетанковой отрасли Николай Саламаха. Кроме того, лишь обедненный уран имеет повышенную горючесть. «По своей бронепробиваемости западные снаряды намного лучше российских, а здесь мы еще будем иметь эффективный инструмент против бронетанковой техники россиян. Такие снаряды, которые мы получим от партнеров, на 10−15% лучше, чем снаряды с сердечником из карбида вольфрама», — считает он.



Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, в интервью NV называл бронебойные снаряды с обедненным ураном «очень классным оружием». «Такие боеприпасы с обедненным ураном позволяют уничтожать тяжелобронированные объекты с толщиной брони 900−1.000 мм. И в зависимости от модификации дальность поражения составляет 2−3 км. То есть это достаточно мощное вооружение, — отмечал Коваленко, — Ни один российский или советский танк не может как-то заблокировать или нивелировать эффективность этого боеприпаса, поскольку их брони недостаточно как для пассивной, так и для динамической защиты. Именно поэтому у россиян сейчас наблюдается такая паника и они называют эти боеприпасы чуть ли не ядерным оружием».



По словам Коваленко, даже Советский Союз еще в 1980-х годах использовал обедненный уран в снарядах для танков и артиллерии. «Поэтому в этом нет чего-то нового, и это не ядерное, а конвенционное оружие. Но россияне поднимают панику именно потому, что понимают — если ВСУ сделают выстрел таким боеприпасом по любому российскому танку, даже по Т-90М Прорыв, то этот танк гарантированно будет уничтожен», — подчеркнул он.



На инфографике ниже для примера представлена схема подкалиберных снарядов с обедненным ураном, которые Украина получила еще раньше для британских танков Challenger 2.



Инфографика: NV

Правда ли, что такие снаряды являются опасно радиоактивными?

Боеприпасы с обедненным ураном не признаны химическим оружием, их применение никак и ничем не регламентировано. После их активного использования во время западных кампаний в Ираке и в бывшей Югославии исследования, которые длились более 10 лет, показали, что риски для здоровья от использования снарядов с обедненным ураном очень низкие. В частности, об этом говорилось в отчете профильной рабочей группы британского Королевского общества. Кроме того, у танковых снарядов урановый сердечник прикрыт другими частями боеприпаса. Поэтому сверхслабое излучение не проникает ни через кожу, ни через одежду военных.

Как объяснял польский портал Defence24, токсичной ((да и то в основном для вражеского экипажа) является лишь пирофорная пыль с частицами урана, которая высвобождается при ударе и «стирании» наконечника снаряда о броню вражеской бронетехники. Именно эта пыль способна самовозгораться при контакте с воздухом, что также усиливает ударную мощность снарядов.

После войны в Персидском заливе США тщательно исследовали, могли ли такие снаряды нанести вред здоровью американских военных, которые их применяли. Однако нет никаких достаточных доказательств, которые бы об этом свидетельствовали, говорится в обновленном отчете 2008 года американского Института медицины (ныне Национальная медицинская академия США).

Российский диктатор Владимир Путин и пропаганда РФ неоднократно использовали информацию о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном как повод усилить свою информационную кампанию, направленную на сдерживание западной помощи Украине, отмечали ранее аналитики Института изучения войны. Путин намеренно искажал информацию об этих снарядах, заявив, что Запад начинает передавать Украине оружие якобы «с ядерной составляющей» и подчеркнул, что это будто бы демонстрирует неготовность Запада к «мирному урегулированию». Однако такие боеприпасы невозможно использовать для производства ни ядерного, ни радиологического оружия, отмечают аналитики ISW. Однако Путин стремится представить предоставление снарядов с частями из обедненного урана как эскалацию, чтобы остановить помощь Запада — несмотря на то, что они не содержат никаких расщепляемых или радиологических материалов.

В ответ на заявления Путина Минобороны Великобритании даже специально заявляло, что диктатор распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

«Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах в течение десятилетий. Это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — заявили в британском Минобороны.



Использует ли такие снаряды Россия?

Россия сама активно использует обедненный уран в конвенционных боеприпасах, рассказывал Новой газете. Европа российский военный эксперт Павел Аксенов.



«То, что подобное оружие стоит на вооружении армии РФ, можно говорить уверенно. Снаряды с оперенным сердечником из уранового сплава называются Свинец-1. Это новейшая технология российского ВПК для самых современных моделей танковых орудий», — рассказал он.

Пока не известны случаи, когда бы такой снаряд становился трофеем ВСУ, хотя еще в начале вторжения россиян был захвачен его вольфрамовый аналог Свинец-2, пишет портал Defence Express. «В РФ неоднократно сообщали, что в состав боекомплекта танков Т-80БВМ, Т-90, а также Т-72Б3 входит Свинец-1, для чего в танки вносили изменения в автомат заряжания из-за того, что сам снаряд немного длиннее. Встречается информация, что далеко не все машины прошли соответствующие изменения, и поэтому использование выстрелов Свинец обоих типов встречается не так часто», — отмечает портал.

В отличие от Запада, производство таких снарядов в серийных объемах в РФ не было освоено, поэтому попытки российской пропаганды заявлять о «радиоактивном оружии», которое будет поставляться ВСУ, является признаком страха врага, чьи бронемашины теперь еще более уязвимы, сходятся во мнении эксперты.