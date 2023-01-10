Россия сократила артиллерийский огонь почти на 75% на отдельных участках фронта — СNN

10 января, 15:41
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Разбитая российская техника в центре Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Разбитая российская техника в центре Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На некоторых участках фронта войска РФ сократили артиллерийский огонь на 75%, сообщает СNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Украины.

Отмечается, что артиллерийский огонь России резко сократился и официальные лица США и Украины пока не имеют четкого или однозначного объяснения этому.

По данным телеканала, РФ могла сократить использование артиллерийских боеприпасов из-за снарядного голода, или это может быть связано с изменением тактики на фоне успешных украинских наступлений.

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«В любом случае, поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения», — сообщили представители США и Украины.

В конце декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что российская оккупационная армия столкнулась с нехваткой различных боеприпасов и теперь Кремль ищет советские снаряды по всему миру.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявлял, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Артиллерия Фронт Внутренние войска РФ

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