Россияне используют против ВСУ 25−30 тысяч снарядов за день — Резников

19 мая, 18:53
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Женщина возле своего дома в Херсоне, поврежденного российскими обстрелами, 29 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Женщина возле своего дома в Херсоне, поврежденного российскими обстрелами, 29 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты используют против украинцев 25−30 тысяч снарядов разного калибра за сутки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25−30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много», — сказал министр.

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Резников добавил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.

«Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, — к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже тоже осознали», — сказал он.

5 апреля Резников говорил, что у оккупантов начинается снарядный голод. По его словам, раньше россияне «высыпали нам на голову до 60 тысяч снарядов».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Снаряды Алексей Резников

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