«Нехватка боеприпасов и у нас, и у них». После оперативной паузы важно выбрать правильное направление главного удара — Рахманин в интервью НВ 31 декабря, 10:24 Эксклюзив NV Украинский военнослужащий рядом со снарядами на позициях в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Война России против Украины встала на оперативную паузу. Кто ею лучше воспользоваться, получит преимущество, уверен член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.



Нардеп считает, что активные боевые действия возобновятся в январе-феврале и тогда самым важным будет правильно выбрать направление главного удара.

О проблемах армии РФ и ВСУ, которые похожи, а также об их решении Рахманин рассказал в интервью RADIO NV.

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— Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, что она зависла и не двигается. Так ли это, как вы это видите?

— Ситуация не повисла, я бы не употреблял это слово. Сейчас на фронте происходит то, что можно назвать оперативной паузой. Есть локальные наступательные действия по двум направлениям. Враг пытается наступать на бахмутском направлении, хотя у него уже там обрисовали активные действия. Мы пытаемся проводить достаточно активные наступательные действия в районе Кременной. За последнюю неделю мы продвинулись на 2,5 км.

Но это оперативно-тактические истории, никак не влияющие на глобальную историю на огромном театре военных действий. Поэтому это оперативная пауза с двумя оперативно-тактическими наступательными операциями.

Но даже эти наступательные действия (особенно, если речь идет о враге) немного тормозятся. И для этого торможения есть конкретные предпосылки и с нашей стороны, и с их.

Первая объективная причина совершенно очевидна, ее не скрывают ни наши источники, ни враждебные источники — это нехватка боеприпасов. У нас это связано с существенным [уменьшением количества] боеприпасов (прежде всего 122, 152, 125 калибров), которое не позволяет проводить активные боевые действия. Что бы ни говорили военные теоретики перед этой войной, артиллерию никто не отменял. Артиллерия все еще играет очень важную роль в этой войне и вообще в войнах. Когда нехватка боеприпасов, то очень тяжело проводить активные наступательные действия.

У россиян тоже мало запаса боеприпасов, но у них определенное снарядное недоедание связано с очень эффективными действиями украинских Вооруженных сил. Наши военные регулярно поражают склад боеприпасов. К примеру, взрывы, которые были на складах в Ирмино, в Алчевске, в Кадиевке, ограничили возможность врага восстанавливать запас снарядов. Без артиллерии штурмовая пехота (в основном это наемники из [ЧВК] Вагнера) не имеет возможности продвигаться вперед.