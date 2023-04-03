Пленные оккупанты рассказывают об артиллерийском голоде в РФ — ВСУ 3 апреля, 23:02 Женщина возле своего дома в Херсоне, поврежденного российскими обстрелами, 29 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты в Украине находится на снарядной «диете» из-за нехватки боеприпасов. Пленные россияне рассказывают о снарядном голоде на фронте.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в понедельник, 3 апреля, в эфире Радио Свобода.

«Что касается артиллерии, враг находится на определенной диете, потому что того количества боеприпасов он уже не имеет. Об этом, в частности, сообщают пленные. Вчера было восемь пленных, которые сообщили об артиллерийском голоде, об отсутствии боеприпасов», — рассказал спикер.

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Он напомнил, что из-за нехватки боеприпасов Россия также снимает с хранения старые пушки МТ-12, которые выпускались в сталинские времена.

«Их (пушки МТ-12 — ред) направляют сейчас в Украину, так как наши пушки очень метко и умело работают по артиллерийским целям и уничтожают их позиции. Достаточно много было уничтожено на прошлой неделе», — рассказал Дмитрашковский.

16 марта представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что из-за снарядного голода Россия пытается получить боеприпасы и военную технику в Мьянме, странах Африки и на Ближнем Востоке.

Долгое время на снарядный голод жаловался владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин, он также заявлял, что его отключили от спецсвязи, чтобы он перестал просить боеприпасы.