Удар по дому на Оболони в Киеве: один человек погиб, 10 ранены

14 марта, 08:25
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В дом на Оболони попал снаряд, возник пожар (Фото:ГСЧС)

В дом на Оболони попал снаряд, возник пожар (Фото:ГСЧС)

В результате попадания артиллерийского снаряда в дом на Оболони в Киеве погиб один человек, десять 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Обновлено. Ранее ГСЧС сообщало о двух погибших. Вскоре КГГА и мэр Виталий Кличко уточнили информацию.

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Спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться в доме.

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Пожар, который возник в результате попадания снаряда, ликвидировали.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1503254587519782913

Появилось также видео последствий вражеского обстрела.

https://twitter.com/SESU_UA/status/1503263124056641537

Утром 14 марта в Киеве на ул. Богатырская, 20 в жилой дом попал артиллерийский снаряд.

Произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Оболонь Война России против Украины

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