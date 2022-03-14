Удар по дому на Оболони в Киеве: один человек погиб, 10 ранены 14 марта, 08:25 Цей матеріал також доступний українською В дом на Оболони попал снаряд, возник пожар (Фото:ГСЧС)

В результате попадания артиллерийского снаряда в дом на Оболони в Киеве погиб один человек, десять 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Обновлено. Ранее ГСЧС сообщало о двух погибших. Вскоре КГГА и мэр Виталий Кличко уточнили информацию.



Спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться в доме.

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Пожар, который возник в результате попадания снаряда, ликвидировали.

Появилось также видео последствий вражеского обстрела.

Утром 14 марта в Киеве на ул. Богатырская, 20 в жилой дом попал артиллерийский снаряд.

Произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.



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