Удар по дому на Оболони в Киеве: один человек погиб, 10 ранены
В дом на Оболони попал снаряд, возник пожар (Фото:ГСЧС)
В результате попадания артиллерийского снаряда в дом на Оболони в Киеве погиб один человек, десять 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.
Обновлено. Ранее ГСЧС сообщало о двух погибших. Вскоре КГГА и мэр Виталий Кличко уточнили информацию.
Спасатели продолжают поиски людей, которые могли остаться в доме.
Пожар, который возник в результате попадания снаряда, ликвидировали.
Появилось также видео последствий вражеского обстрела.
Утром 14 марта в Киеве на ул. Богатырская, 20 в жилой дом попал артиллерийский снаряд.
Произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.
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