Снайперские группы и эвакуация раненых. Военные и пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Подразделения Вооруженных сил и Госпогранслужбы Украины провели учения на побережье Азовского моря.
По данным украинского пограничного ведомства, снайперские группы отработали навыки действия в различной обстановке днем и ночью.
Военные на броневиках усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.
Военные отработали домедицинскую помощь на поле боя и эвакуацию раненых из-под огня противника.
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В последние месяцы Россия совершала регулярные попытки расширить зону свого влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.
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