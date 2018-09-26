26 сентября 2018, среда

Снайперские группы и эвакуация раненых. Военные и пограничники провели учения на побережье Азовского моря

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Учения прошли в районе Азовского моря
Фото: ГПС

Учения прошли в районе Азовского моря

Подразделения Вооруженных сил и Госпогранслужбы Украины провели учения на побережье Азовского моря.

По данным украинского пограничного ведомства, снайперские группы отработали навыки действия в различной обстановке днем и ночью.

Военные на броневиках усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.

Военные отработали домедицинскую помощь на поле боя и эвакуацию раненых из-под огня противника.

В последние месяцы Россия совершала регулярные попытки расширить зону свого влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли. 

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