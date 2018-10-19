19 октября 2018, пятница

Снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт Марьинка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пуля попала в одну из машин граждан
Фото: Операция объединенных сил/Joint Forces Operation

Пуля попала в одну из машин граждан

В Донецкой области пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Марьинка, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По информации украинских военных, вчера, 18 октября, около 16.00 с террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпер открыл огонь по КПВВ Марьинка.

Смотрите также

В результате пуля калибра 7.62 мм отрикошетила от металлической опоры накрытия и попала в заднее стекло одного из автомобилей, который находился на оформлении в КПВВ.

Отмечается, что обстрел произошел, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Никто из гражданских не пострадал.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове