Снайпер боевиков обстрелял контрольный пункт Марьинка

Пуля попала в одну из машин граждан

В Донецкой области пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Марьинка, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

По информации украинских военных, вчера, 18 октября, около 16.00 с террикона на окраине временно оккупированного Донецка, вероятно, снайпер открыл огонь по КПВВ Марьинка.

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В результате пуля калибра 7.62 мм отрикошетила от металлической опоры накрытия и попала в заднее стекло одного из автомобилей, который находился на оформлении в КПВВ.

Отмечается, что обстрел произошел, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Никто из гражданских не пострадал.