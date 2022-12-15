Почти 100% украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение России — опрос 15 декабря, 14:23 Украинцы верят в победу над Россией в полномасштабной войне (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

97% украинцев уверены в том, что страна сможет отразить нападение России.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом 75% опрошенных абсолютно уверены в такой возможности, еще 21% - скорее уверены.

Лишь 2% респондентов ответили, что не уверены в том, что Украина победит в войне с Россией и отразить попытки захвата страны.

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1% украинцев затруднились с ответом.

При этом, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в возможность отразить нападение оккупантов были уверены 70% граждан. С этого момента показатель уверенности только рос.

Фото: Опрос Рейтинга

Наравне с верой в победу Украины, две трети опрошенных также считают, что следующий год будет лучше нынешнего. 90% украинцев смотрят в 2023 год с оптимизмом.

Опрос проводился с 20 по 21 ноября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.