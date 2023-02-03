Донбасс не захватить до марта. Путин снова переоценивает армию РФ, но риск наступления в Луганской области остается самым вероятным — ISW 3 февраля, 12:00 Украинский военный за рулем автомобиля в районе Бахмута, Донецкая область (Фото:REUTERS/Stringer)

Стремление российского диктатора Владимира Путина захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей к марту 2023 года доказывает, что он в очередной раз ошибается в возможностях армии РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 2 февраля.

Заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка о том, что Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года ISW трактует как подтверждение своей оценки о том, что наступление России на востоке Украины остается наиболее вероятным сценарием развития событий. Черняк сообщил, что «российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику» — вероятно, в районы Луганской области, предполагают эксперты ISW.

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Они также считают блокировку мобильного интернета оккупационными «властями» в Луганской области частью усилий РФ по подготовке наступления в этом регионе. Возможно, таким образом Россия пытается усилить оперативную безопасность и избежать распространения информации о новой дислокации российских войск в Луганской области. Ранее граждане Украины использовали мобильные телефоны для сбора информации о российских войсках на оккупированных территориях и отправляли эту информацию украинским военным.

Если Путин действительно намерен захватить Донецкую область до марта, то он снова сильно переоценивает возможности российских вооруженных сил. Институт изучения войны не обнаружил никаких доказательств того, что российские силы восстановили боевую мощь в достаточной мере, чтобы нанести поражение украинским силам на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной территории Донецкой области (более 42% области) до марта — как, вероятно, приказал Путин. Ранее ISW прогнозировал, что если крупное российское наступление начнется до апреля 2023 года, то скорее всего, преждевременно завершится в период апрельского сезона весенних дождей (если не ранее) — то есть еще до того, как будет достигнут значимый оперативный результат такого наступления. В таком случае кульминация атак России (исчерпание наступления) может затем создать благоприятные условия для контранаступления ВСУ в конце весны или летом 2023 года, особенно после первых поставок западных танков.

В ISW детально анализируют свежую оценку Алексея Резникова, который заявил о том, что России удалось мобилизовать не 300 тыс. а до 500 тыс. военнослужащих. Аналитики отмечают, что такая цифра может близка к оценке, озвученной недавно Кириллом Будановым — тот заявил, что сейчас в Украине воюют около 326 тыс. российских военнослужащих, не считая 150 тыс. мобилизованных, которые все еще находятся на полигонах. С другой стороны, ISW констатирует, что не наблюдал признаков того, что в последние месяцы России удалось мобилизовать дополнительных 200 000 человек к 300 тыс., о которых заявлялось ранее — «хотя это возможно», пишут аналитики.

Власти России продолжают попытки представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для россиян, чтобы создать информационную почву для затяжной войны и найти внутренний ресурс для продолжения военных операций. Так, в своих выступлениях 2 февраля по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве Путин и Лавров снова заявляли о «потомках Гитлера» и «современном нацизме». Однако эти усилия пока тщетны и не приводят к желаемому мотивационному эффекту россиян для участия в войне. ISW приводит факты, согласно которым госслужбы России столкнулись с повышенным спросом на загранпаспорта и со 2 февраля приостановили прием заявлений на новые паспорта — в том числе из-за дефицита микрочипов для таких документов. МВД России сообщило, что в 2022 году было выдано более 5,4 млн загранпаспортов, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Кремлю можно остановиться на изучении паспортной статистики, чтобы выяснить настоящее отношение населения России к путинской войне и желанию ее вести, пишет ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские и украинские источники предполагают, что РФ может готовить наступательные действия в районе Сватово;



2 февраля российские войска усилили наземные атаки в районе Кременной;

войска РФ продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута;

Россия, вероятно, пытается подготовить дисциплинарный аппарат российской армии к новому притоку мобилизованных;

оккупационные « власти» продолжают усилия по выявлению и аресту крымских татар по ложным обвинениям в связях с запрещенными в России якобы « экстремистскими» движениями.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW