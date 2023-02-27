В ВСУ оценили шансы оккупантов прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении

27 февраля, 13:26
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У оккупантов мизерные шансы прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении (Фото:Генштаб)

У оккупантов мизерные шансы прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении российские оккупационные войска могут активизировать наступательные действия. Однако их шансы прорвать украинскую оборону мизерные.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на этом направлении ВСУ хорошо подготовлены, имеют обустроенные оборонительные фортификационные сооружения и готовы дать достойный отпор.

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«Шансы у них очень мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что у врага есть опыт ведения боевых действий», — отметил Дмитрашковский.

Он добавил, что в последнее время ЧВК Вагнера получает на Запорожском направлении боеприпасы.

«Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов», — заявил Дмитрашковский.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты накапливают живую силу.

https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Армия России Война России против Украины

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