В ВСУ оценили шансы оккупантов прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении
У оккупантов мизерные шансы прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении (Фото:Генштаб)
На Запорожском направлении российские оккупационные войска могут активизировать наступательные действия. Однако их шансы прорвать украинскую оборону мизерные.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.
По его словам, на этом направлении ВСУ хорошо подготовлены, имеют обустроенные оборонительные фортификационные сооружения и готовы дать достойный отпор.
«Шансы у них очень мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что у врага есть опыт ведения боевых действий», — отметил Дмитрашковский.
Он добавил, что в последнее время ЧВК Вагнера получает на Запорожском направлении боеприпасы.
«Поэтому на этом направлении возможны в ближайшее время какие-то активные действия оккупантов», — заявил Дмитрашковский.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты накапливают живую силу.