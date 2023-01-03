В Воздушных силах рассказали, сможет ли РФ атаковать Украину иранскими дронами каждую ночь 3 января, 11:00 Украина готовится к массированным атакам РФ с помощью дронов (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Воздушных силах рассказали, есть ли у оккупационных войск РФ возможность атаковать Украину иранскими дронами каждую ночь.



Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, все зависит от поставок из Ирана и эффективности таких атак.

По его словам, новую партию дронов могут доставить в любое время.

Видео дня

«Вопрос в том, готов ли Иран в дальнейшем предоставлять беспилотники? Есть ли у него столько? Будут ли они делать это под видом производства на условном российском заводе, который они хотели построить?» — отметил Игнат.

Он добавил, что в РФ видят, что украинские силы научились эффективно сбивать дроны, но в то же время агрессор понимает, что атаки дешевыми дронами истощают систему ПВО Украины.

По данным Воздушных сил, за первые дня нового года Силы обороны Украины уничтожили 84 иранских дрона — 100% из того количества, которые применила РФ для атаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия планирует продолжительную атаку иранскими дронами Shahed.

«Но мы должны сделать — и сделаем все, — чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», — подчеркнул Зеленский.

