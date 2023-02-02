Армия РФ вряд ли сможет выполнить приказ Путина о захвате Донбасса до марта — ВСУ
В ВСУ не исключают, что РФ может начать широкомасштабное наступление до 24 февраля (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Вооруженных силах Украины не исключают, что российские оккупационные войска могут начать широкомасштабное наступление до 24 февраля. Однако вряд ли армия РФ выполнить приказ Владимира Путина о захвате Донбасса до марта.
Об этом в ходе брифинга в Military Media Center заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Он напомнил, что подобных приказов уже было несколько.
«Враг постоянно хочет захватить новые украинские территории. Но есть сплоченность украинской нации в отражении агрессии. Сплоченность, профессионализм украинских военных плюс качественная западная техника — это залог нашей победы», — сказал Череватый.
Комментируя возможные намерения РФ достичь хоть каких-либо успехов к годовщине вторжения 24 февраля, он отметил, что «они любят разные даты, а потому нельзя исключать, что они попытаются это сделать», но неизвестно, где РФ найдет силы для масштабного наступления.
Череватый напомнил, что в феврале 2022 года Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но «все они были разбиты украинской армией».
«Поэтому у меня большие сомнения, что сейчас, находясь в постоянных боях, они смогут это сделать», — добавил он.
О приказе Путина захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. По его словам, есть признаки того, что РФ готовится к новой попытке массированного наступления
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление на двух направлениях.
«Это может быть Донбасс, а может быть юг», — сказал он.