Шаблонные действия противника. Угрожает ли медленное продвижение России захватом новых крупных городов — Бутусов 11 июля, 14:52 Российские войска в захваченном ими Лисичанске (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

При условии реалистичного планирования военных действий и концентрации ресурсов Вооруженные силы Украины способны удержать все города, которые находятся под контролем Украины, считает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Об этом Бутусов заявил в интервью Радио НВ, комментируя слова руководителя фонда Повернись живим Тараса Чмута, который ранее предупредил о том, что ВСУ придется оставить еще несколько городов.

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Однако главный редактор Цензор.НЕТ считает, что сдержать врага сейчас возможно. «Есть определенная логика. Нужно делать выводы из того опыта, который мы приобрели», — отметил Бутусов.

По его словам, перспективы удержания городов под контролем ВСУ зависят от многих факторов. На данный момент у Украины достаточно силы, чтобы удержать все города, которые мы сейчас контролируем, считает журналист. «Но это требует определенного реализма в планировании, оценках и концентрации ресурсов именно на тех участках, где это наиболее необходимо», — подчеркнул Бутусов.

Он подчеркнул, что сейчас у украинских защитников уже больше опыта, больше развернутых частей, большее количество орудий, средств поражения и боеприпасов.

". У нас есть чем бить противника. Надо единственное понять, что нам нужно быть сильным не всюду, а на конкретных участках, — убежден журналист. — Полагаю, что все возможности у нас есть. Продвижение противника идет очень медленно и никаких чрезвычайных задач противник не [формирует]. Все это контролируемо, понятно. Мы знаем, где они будут наступать, как они двигаются, какими силами. Действия противника предсказуемы и шаблонны, я бы даже сказал. Все это можно отразить".

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