ВСУ способны вернуть инициативу на поле боя в 2023 году, а наемникам ЧВК Вагнера перекрыли доступ к артснарядам — карты и оценки ISW 21 февраля, 09:31 ВСУ сдерживают оккупационные войска РФ вдоль всей линии фронта и будут способны перехватить инициативу (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)

ВСУ будут способны перехватить инициативу на поле боя уже в текущем году, а решение Украины продолжать защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой сдержать оккупационные войска РФ на отдельном участке фронта и ослабить их.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 20 февраля.

Аналитики напомнили сообщения западных СМИ о том, что США обеспокоены способностью украинской армии защищать Бахмут, одновременно проводя контрнаступательные операции.

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«ISW продолжает считать, что решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованной попыткой прижать российские силы на отдельном участке фронта и ослабить их, и Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать риторическую уступку американским чиновникам», — говорится в отчете.

Эксперты подчеркнули, что Украина вряд ли продолжит удерживать Бахмут, если будет риск окружения украинской войска, поэтому комментарий Зеленского «вряд ли является реальным изменением в стратегии Киева».

В ISW также привели слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского о том, что вдоль линии фронта РФ стянула все свои боеспособные подразделения и не имеет подготовленных резервов.

«Эти заявления Украины согласуются с оценкой ISW о том, что Украина имеет возможность вернуть инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада», — отметили там.

В отчете также оценили неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля, заявив, что это свидетельствует о продолжающейся поддержке Украины Западом.

Аналитики также уделили внимание и внутренним процессам, происходящим в российской армии, в частности, нарастающему конфликту регулярных и мобилизованных сил с наемниками ЧВК Вагнера.

«Российское военное командование, вероятно, перекрыло финансисту группы Вагнера Евгению Пригожину независимый доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению в рамках усилий по повышению профессионализма российских вооруженных сил», — отметили эксперты.

Пригожин утверждал, что Вагнер испытывает «полный снарядный голод» в результате того, что российские военные чиновники игнорируют его требования и вводят новые ограничения и запреты на закупку боеприпасов. Он также заявлял, что наемники получали некоторое оружие от неназванных генералов и офицеров, которые нарушали военный кодекс, чтобы помочь ему. Минобороны РФ также лишило «повара Путина» возможности набирать пленных и тренироваться на отдельных полигонах, принадлежащих российским вооруженным силам.

«Обращение Пригожина, возможно, исказило разрушительное воздействие отсутствия артиллерийских боеприпасов на Вагнера, чтобы скрыть его истинное разочарование от неспособности Вагнера иметь и эксплуатировать свои собственные артиллерийские системы независимо от обычных российских частей. Обращение Пригожина еще раз указывает на то, что Вагнер зависит от поставок тяжелого вооружения и боеприпасов российским МО, а также подтверждает, что Вагнер — не единственная сила, действующая вокруг Бахмута, учитывая постоянные артиллерийские обстрелы в этом районе», — подчеркнули в сводке.

Говоря о встрече Пригожина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ISW назвали его заявление о «конкуренции» с Вагнером не намерениями, а комплиментом финансисту ЧВК.

«Кадыров уже фактически имеет свою собственную военизированную структуру в виде чеченских боевых подразделений, которые он воспитывает и над которыми он, похоже, сохраняет определенное командование и контроль», — отметили аналитики.

В отчете также говорится, что решение российского минобороны официально интегрировать боевиков «Л/ДНР» в состав войск РФ говорит о том, что российское военное командование может заблуждаться относительно своей способности быстро и беспрепятственно выполнить задачи по профессионализации оккупационной армии, чтобы задействовать ее в новом наступлении.

«Эти усилия были бы логичными, если бы Россия начала их в мирное время, но они являются бюрократическим бременем, которое, вероятно, вызовет еще большее недовольство в отношении и без того сильно критикуемого российского МО. Российское военное командование затевает слишком много радикальных изменений, которые либо потребуют времени, либо вызовут значительную напряженность», — сказали в ISW.

Особое внимание в отчете также уделяется созданию информационных условий для нанесения ударов, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции.

Известный российский новостной агрегатор недавно призвал российских военных систематически наносить удары по внешним электрическим подстанциям украинских АЭС, чтобы заставить украинские власти провести аварийные отключения станций.

«Российское МО, возможно, начинает информационную операцию, направленную на создание информационных условий для нанесения таких ударов и возможных радиологических инцидентов, которые могут произойти в результате систематического лишения объектов энергии. Атаки на объекты вблизи атомных электростанций всегда сопряжены с определенным риском таких инцидентов. Заявление российского МО также может быть попыткой создать информационные условия для возможного радиологического инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в свете сообщений о том, что осушение Россией Каховского водохранилища может поставить под угрозу систему охлаждения ЗАЭС», — резюмировали эксперты.

Другие выводы аналитиков ISW:

Решение о реорганизации в рядах боевиков « Л/ДНР» на фоне продолжающегося наступления, вероятно, свидетельствует о том, что российское МО не понимает масштаба проблем, связанных с интеграцией нерегулярных сил в профессиональные вооруженные силы в ходе интенсивных боевых действий

Л/ДНР» на фоне продолжающегося наступления, вероятно, свидетельствует о том, что российское МО не понимает масштаба проблем, связанных с интеграцией нерегулярных сил в профессиональные вооруженные силы в ходе интенсивных боевых действий Реструктуризация марионеточных войск говорит о том, что российское военное командование пытается провести все желаемые реформы, пока российское МО пользуется благосклонностью диктатора Владимира Путина

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Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW