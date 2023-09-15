СМИ заявили, что нашли сотни организаций, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста 15 сентября, 13:17 Украинская граница (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Журналисты заявили нашли, что нашли общественные организации и благотворительные фонды, которые причастны к бегству из страны мужчин призывного возраста, узнали фамилии 2248 мужчин, которые выехали по разрешениям от Львовской ОГА и не вернулись.

Издание NGL.media, которое проводило расследование, пишет, что по разным оценкам, такая «услуга» стоит на черном рынке 3−5 тысяч долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.

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Журналисты заявили, что сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили исследовать общественные и благотворительные организации, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА. Всего издание нашло 372 такие организации.

«Неожиданно рекордсменами нашего исследования стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области», — пишет издание.

Речь идет о местной ячейке всеукраинского общества Просвіта и ОО Театр Хліб.

По информации издания, эти две организации входят в пятерку тех, которые получили больше всего разрешений через систему Шлях. Только от этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин.

Также журналисты утверждают, что в списке организаций, от которых сбежали из Украины больше всего мужчин, есть Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір и Відродження нашої України. От них, по подсчетам журналистов, выехало и не вернулось более 100 мужчин.

Ранее руководитель Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір Николай Стародуб заявлял, что его «попросили поставить печать, то и поставил, потому что думал, то „волонтерку“ надо привезти». Руководитель Відродження нашої України Анатолий Донец позволил использовать свою организацию в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу.

Кроме того, в расследовании говорится, что благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от Благотворительного фонда Степана Бандеры, от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Сам мужчина утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал. Руководитель Благотворительного фонда Степана Бандеры Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений, но на этот раз общаться отказался.

Также в список издания попала группа связанных волонтерских организаций: Чистий Київ, Байрактар, Наші добрі справи, Українська гільдія активістів, Небайдужі громадяни, Український джавелін, Громадська екологічна ініціатива, Українські котики. По подсчетам журналистов, от этой группы выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.

В подборку включили и фонды Легіон Січових Стрільців и Промінь нашої надії Телефоны этих организаций или выключены, или недействительны, а никакой информации об их деятельности нет.

Журналистам не удалось связаться и с руководством фондов Сприяння та допомоги (43 мужчин), Збройні волонтери України (32), Код-Паляниця і Козацький гарт (по 29).

Впрочем с фондом Рідна ненька (23 человека) журналисты поговорили. Его бывший руководитель Павел Тузяк заявил, что таких фамилий они вообще не подавали в списках на внесение в систему Шлях.

Издание пишет, что через запрос в ЛОВА они получили копии обращений Рідної неньки — на части документов указано имя Павла Тузяка.

«Когда мы показали ему эти обращения ему, то он заявил, что «это не наши подписи и не наши печати», — сказано в материале.

Впрочем, Тузяк не захотел поделиться фото настоящей печати и подписей, утверждая, что сделает это «разве что по решению суда». Поэтому факт подделки должны подтвердить или опровергнуть правоохранительные органы.

Также в перечне есть достаточно известные организации — например, Фонд допомоги Рух у майбутнє связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским. Издание выяснило фамилии 23 мужчин, которые выехали от этой организации и не вернулись.

По словам подписанта фонда Олега Шпура, через фонд они их не подавали. Мужчина говорит, что они проанализировали все ходатайства и узнали только семь человек, которые есть в списке. Шпур также добавил, что один из мужчин из списка выехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись.

Журналисты проверили этих шесть человек. Действительно, один из них выехал с иностранным паспортом, а еще один — сопровождая ребенка с инвалидностью. Еще один человек вернулся уже после разговора, в июле. Однако возвращение еще трех человек не смогли подтвердить.

В то же время руководитель фонда Здійснити мрію Ульяна Флишко написала заявление в полицию.

Журналисты обнаружили 39 мужчин, которые выехали из-за ходатайства от этой организации. Руководитель фонда утверждает, что направляла письма в ЛОВА только на десять из них, но длительное время доступ к печати организации имели несколько человек.



Также была удивлена списком из 32 мужчин, которые сбежали от имени организации Наш світогляд ее руководитель Олеся Шакало-Ольшанецкая. По ее словам, к ним обращалось много сторонних волонтеров, не из их организации, которых также вносили в Шлях.

По ее словам, нужно было перевозить грузы, а потому работали, доверяя друг другу, как и многие другие организации.

Руководитель фонда Світ любові Ирина Ермоленко при первом разговоре сказала, что знает о невозвращении трех человек, двое из которых лечатся за границей, поэтому информация о 40 людях ее удивила.

Журналисты заявили, что после того, как они выслали ей список мужчин, она на связь не вышла. Аналогично и руководитель фонда Спорт нації Александр Павелец, который после получения списка перестал отвечать на звонки и сообщения.