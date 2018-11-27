СМИ: Захватом украинских кораблей в Керченском проливе руководил глава береговой охраны РФ

Руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Геннадий Медведев отдавал приказ о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает Украинский милитарный портал.

Фамилия Медведева упоминается в опубликованном Генеральным штабом ВС Украины радиоперехвате.

Именно он отдавал приказ о таране и штурме украинских кораблей, шедших к Азовскому морю и руководил процессом осуществления агрессии.

Кроме того, по информации портала, еще одним ответственным за агрессию РФ является капитан третьего ранга Андрей Шипицын, который осуществлял командование патрульным сторожевым кораблем Изумруд.

Именно этот российский офицер при осуществлении нашествия другого корабля ПСКР Дон на украинский рейдовый тральщик Яны Капу не справился с управлением и совершил столкновение с другим российским кораблем.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированной Керчи. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

Военное положение: текст документа

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