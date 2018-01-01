СМИ: Во время устранения аварии на водоводе в Симферополе погиб сотрудник Вода Крыма
Сегодня, 12:05
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При попытке устранить аварию, которая произошла на предприятии Вода Крыма, один из работников бригады погиб, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - сообщил источник.
Отметим, что из-за аварии на водоводе в оккупированном Симферополе около 200 тыс. жителей остались без воды.
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