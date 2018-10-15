16 октября 2018, вторник

СМИ: В Сумах патрульные остановили нетрезвого сотрудника СБУ, который устроил драку и скрылся

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Правоохранителю предоставляют медицинскую помощь

Правоохранителю предоставляют медицинскую помощь

В Сумах, 15 октября, около 19.00 патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает Sumy.Today.

Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого водитель ударил в глаз патрульного и скрылся с места происшествия. Правоохранителю предоставляют медицинскую помощь.

По информации издания, участником драки стал сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области.

Сообщается, что на данный момент нарушитель закрылся в своей квартире, возле которой патрульные ждут следственно-оперативную группу городского отдела полиции. 

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, информация проверяется и если будет установлено, что нарушитель действительно является сотрудником СБУ и причастен к противоправным действиям, "будет соответствующее реагирование согласно законодательству".

На месте происшествия на данный момент находится руководитель управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный, один патрульный автомобиль и десяток правоохранителей.

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