СМИ: В месте концентрации военной техники оккупантов в Луганске прогремело 10 взрывов - фото

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Причины взрывов не известны
Фото из сайта боевиков

Причины взрывов не известны

В ночь на вторник, 17 апреля, в районе аэродрома оккупированного РФ Луганска, куда была согнана военная техника для подготовки к параду 9 мая, произошло несколько взрывов, передает LIGA.net со ссылкой сразу на несколько источников.

"Около 02:00 сильно бахало, около 10 взрывов, окна в доме дрожали", - рассказал один из них.

При этом отмечается, что взрывы были такой силы, что их слышали в центре и в восточных кварталах Луганска.

Сами оккупанты утверждают, что в результате инцидента были уничтожены четыре единицы военной техники.

В то же время причины взрывов не известны.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске неизвестные подорвали памятник, установленный террористами.

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