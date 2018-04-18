СМИ узнали об отстранении начальника штаба ВМС из-за российского гражданства жены

Начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-морских сил Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности на время служебного расследования, сообщили Думской источники в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника издания, предметом расследования являются как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены.

Издание отмечает, что в 2014-2015 гг. супруга Гладкого вместе с детьми продолжали жить в оккупированном Крыму. Их дочь выступала на соревнованиях по плаванью за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Обязанности начальника штаба временно исполняет первый заместитель Гладкого контр-адмирал Дмитрий Таран.

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Напомним, что вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что РФ ведет активную подготовку к возможным силовым столкновениям в Черном и Азовском морях.