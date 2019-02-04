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СМИ узнали, кому на самом деле принадлежит вертолетная площадка Януковича

Сегодня, 20:00
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КГГА

Парковый никак на перейдет в управление общине города Киева

Конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как вертолетная площадка экс-президента Виктора Януковича, вернули компании, которая связана с народным депутатом от Блока Пера Порошенко, сообщает Bihus.info.

По информации издания, за ООО Амадеус Ко, которому решением суда возвращено имущество на Парковой дороге в Киеве, "теперь стоят люди народного депутата от БПП Максима Ефимова".

Журналисты Bihus.info выяснили, что в декабре 2017 года британская компания Fineroad Business LLP, на которую записана Амадеус Ко, изменила основателя. Им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату от БПП Максиму Ефимову.

Напомним, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску компании Амадеус Ко, которой принадлежит вертолетная площадка, вынес решение, которым запретил совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что вертолетную площадку пытаются вернуть Виктору Януковичу.

Теги:   Фракция БПП КГГА Вертолет Януковича Виктор Янукович

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