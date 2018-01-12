СМИ узнали имя депутата, предложившего полмиллиона взятки детективу НАБУ. Подозреваемый сбежал

Олег Бабенко (второй справа) до работы в облсовете некоторое время руководил Заводом Краян

Депутатом Одесского облсовета, который предложил 500 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, является Олег Бабенко, пишет Думская.

В то же время начальник Департамента по расследованию в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк на вопрос, действительно ли это Бабенко, ответил: "Я этого не опровергаю", - пишет Укринформ.

Где сейчас подозреваемый в предложении взятки одесский депутат, правоохранители не знают. Продолжаются поиски Бабенко и его помощника.

"Этот человек (депутат – ред.) сейчас скрывается от органов предварительного расследования, от прокуроров", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета и его сообщнику за предложение 500 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.

Чиновник просил снять арест со счетов ООО, на счетах которого хранятся средства от коррупционной схемы. НАБУ узнало, что Одесский горсовет купил админздание Завода Краян (под будущую мэрию) по значительно завышенной цене – 185 миллионов гривен. А его собственник незадолго до продажи сам купил эту недвижимость за 4 млн грн. Бенефициаром этих средств, как считает следствие, и был депутат Одесского облсовета, предположительно Бабенко. Именно Бабенко в прошлом возглавлял Завод Краян.

ГПУ подключилась к расследованию в ноябре. В ведомство обратились с информацией о подготовке предложения взятки детективу НАБУ.