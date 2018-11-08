08 ноября 2018, четверг

СМИ: Участники протеста под ВР забросали яйцами нардепа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Участники акции под ВР забросали депутата яйцами

Участники акции под ВР забросали депутата яйцами

В Киеве под зданием Верховной Рады, где проходит митинг владельцев автомобилей на еврономерах, напали на народного депутата, сообщает РБК-Украина с места события.

Отмечается, что нардепа, имя которого не называется, забросали яйцами.

Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Водители недовольны законом, который сегодня приняла Верховная Рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также активисты утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила нецензурной речью.

Напомним, утром под зданием Верховной Рады в Киеве возобновилась акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове