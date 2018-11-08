СМИ: Участники протеста под ВР забросали яйцами нардепа

В Киеве под зданием Верховной Рады, где проходит митинг владельцев автомобилей на еврономерах, напали на народного депутата, сообщает РБК-Украина с места события.

Отмечается, что нардепа, имя которого не называется, забросали яйцами.

Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Водители недовольны законом, который сегодня приняла Верховная Рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также активисты утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила нецензурной речью.

Напомним, утром под зданием Верховной Рады в Киеве возобновилась акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.