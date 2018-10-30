30 октября 2018, вторник

СМИ: Стрельбу возле бара в центре столицы устроил вице-президент Федерации бокса Киева

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В результате стрельбы двое киевлян получили телесные повреждения

В результате стрельбы двое киевлян получили телесные повреждения

Вице-президент Федерации бокса Киева Николай Щур был задержан по подозрению в ранении из огнестрельного оружия мужчины в Киеве, пишет Украинская правда, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Суд принял решение избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе возле развлекательного заведения на Большой Васильковской в ​​Голосеевском районе столицы.

Конфликт между двумя киевлянами и подозреваемым возник 26 октября возле бара Signal. Замечание со стороны местных жителей спровоцировало драку, в результате которой правонарушитель выстрелил из неустановленного оружия у одного из пострадавших. В результате двое киевлян, 1989 года рождения, получили телесные повреждения. Мужчина скрылся с места преступления на иномарке.

По информации правоохранителей, на счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод. В январе прошлого года Щур в Оболонском управлении полиции нанес телесные повреждения патрульному.

Тогда он приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные полицейские заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

После избиения полицейского он стал фигурантом уголовного производства, которое расследовали по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Позже обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения.

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