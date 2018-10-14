СМИ сообщили о массовых задержаниях возле Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры киевская полиция задержала группу молодых людей, которые, по словам очевидцев, создавали толкотню, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, всего задержали 122 человека.

Сообщается, что это группа мужчин спортивной внешности разного возраста, которые создают толкотню перед Успенским собором и пришли «явно не молиться».

Задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в авто правоохранителей. Некоторые говорили, что они семинаристы. Группа из 66 человек была отправлена ​​в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.

В то же время корреспондент Громадського с места происшествия сообщил, что полиция задержала около 30 молодых людей по неизвестным причинам.

Ранее корресподент НВ сообщал, что большое количество силовиков наблюдается в Мариинском парке. Сотрудники полиции охраняют памятники времен СССР, в частности памятник советскому генералу Ватутину, установленный на его могиле, расположенной в парке.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий по случаю дня Украинской повстанческой армии придерживаться норм действующего законодательства, чтобы все празднования прошли без нарушений правопорядка.

Напомним, 14 октября проходит традиционный марш националистов.