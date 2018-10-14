СМИ сообщили о массовых задержаниях возле Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры киевская полиция задержала группу молодых людей, которые, по словам очевидцев, создавали толкотню, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.
По данным издания, всего задержали 122 человека.
Сообщается, что это группа мужчин спортивной внешности разного возраста, которые создают толкотню перед Успенским собором и пришли «явно не молиться».
Задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в авто правоохранителей. Некоторые говорили, что они семинаристы. Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
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В то же время корреспондент Громадського с места происшествия сообщил, что полиция задержала около 30 молодых людей по неизвестным причинам.
Ранее корресподент НВ сообщал, что большое количество силовиков наблюдается в Мариинском парке. Сотрудники полиции охраняют памятники времен СССР, в частности памятник советскому генералу Ватутину, установленный на его могиле, расположенной в парке.
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