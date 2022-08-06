В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги — СМИ
Пожар в николаевкой больнице, возникший в результате обстрела оккупационных войск, 1 августа (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)
В Николаеве прогремели взрывы.
Об этом сообщается в Telegram-канале Суспільного, со ссылкой на его корреспондентов.
Отмечается, что в городе и области объявлена воздушная тревога.
5 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и более 10 раненых. Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о 22 раненых.
С 23:00 пятницы, 5 августа, в городе введен комендантский час, который будет действовать до 05:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.
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