В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги — СМИ 6 августа, 16:48 Пожар в николаевкой больнице, возникший в результате обстрела оккупационных войск, 1 августа (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщается в Telegram-канале Суспільного, со ссылкой на его корреспондентов.

Отмечается, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

5 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и более 10 раненых. Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о 22 раненых.

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С 23:00 пятницы, 5 августа, в городе введен комендантский час, который будет действовать до 05:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.

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