СМИ: Синод Вселенского патриархата признал предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ каноническими

Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса предстоятелей УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата) Филарета и УАПЦ (Украинская автокефальная церковь) Макария, сообщает греческое издание Orthodoxia Info со ссылкой на источники.

Оба предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.

Однако, греческое издание отмечает, что детали и условия такого шага пока неизвестны.

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря у себя в Facebook, Синод также признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

11 октября - третий и последний день трехдневного заседания Синода. По данным архиепископа Даниила Памфилийского из США, до конца этого дня также может быть принято решение о предоставлении томоса Украины.

Что такое автокефалия

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями патриарха предназначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что не будет участвовать в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает вспоминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Смотрите также