Ход войны России против Украины зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов — Bloomberg 15 декабря, 12:57 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Зима и консолидация страны-агрессора РФ вдоль оборонительных рубежей замедлили продвижение обеих сторон, но боевые действия не снизилась, ход войны России против Украины зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов, пишет Bloomberg.

По словам трех человек, близких к Кремлю и Минобороны РФ, Россию этой зимой больше всего беспокоит возможное отступление во время контрнаступления ВСУ.

«Они сослались на опасения, что поставки боеприпасов и оружия были слишком медленными, чтобы российские силы удержали свои позиции», — говорится в материале.

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Bloomberg пишет, что то, какая из сторон иссякнет первой, в результате может решить, получит ли весной Украина или Россия стратегическую инициативу, для того чтобы закончить войну на своих условиях.

В ноябрьском отчете Королевского института объединенных вооружений, британского аналитического центра сказано, что обе стороны время от времени выпускали более 24 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Старший офицер в отставке и военный аналитик, который пожелал остаться анонимным, заявил, что если союзники Украины продолжат или увеличат поставки оружия Киеву — армии РФ «будет очень трудно избежать» дальнейшего вывода войск.