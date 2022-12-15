Ход войны России против Украины зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов — Bloomberg

15 декабря, 12:57
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Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Зима и консолидация страны-агрессора РФ вдоль оборонительных рубежей замедлили продвижение обеих сторон, но боевые действия не снизилась, ход войны России против Украины зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов, пишет Bloomberg.

По словам трех человек, близких к Кремлю и Минобороны РФ, Россию этой зимой больше всего беспокоит возможное отступление во время контрнаступления ВСУ.

«Они сослались на опасения, что поставки боеприпасов и оружия были слишком медленными, чтобы российские силы удержали свои позиции», — говорится в материале.

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Bloomberg пишет, что то, какая из сторон иссякнет первой, в результате может решить, получит ли весной Украина или Россия стратегическую инициативу, для того чтобы закончить войну на своих условиях.

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В ноябрьском отчете Королевского института объединенных вооружений, британского аналитического центра сказано, что обе стороны время от времени выпускали более 24 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Старший офицер в отставке и военный аналитик, который пожелал остаться анонимным, заявил, что если союзники Украины продолжат или увеличат поставки оружия Киеву — армии РФ «будет очень трудно избежать» дальнейшего вывода войск.

https://www.youtube.com/watch?v=Q58l9zbD8cM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Боеприпасы Снаряды Контрнаступление Война России против Украины

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