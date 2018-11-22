СМИ рассказали о претендентах на пост предстоятеля Украинской автокефальной церкви

На пост предстоятеля Украинской автокефальной церкви есть несколько претендентов

Сейчас есть несколько претендентов на пост предстоятеля Украинской автокефальной церкви, однако, вероятнее всего, им станет представитель Киевского патриархата, сообщает Украинская правда.

В частности, российские СМИ писали, что возглавить единую Украинскую церковь может митрополит (МП) Винницкий и Барский Симеон, которого якобы покровительствует сам президент Петр Порошенко. Однако, пишет издание, смоделировать хоть какую-то ситуацию, при которой абсолютное большинство, которое на соборе будет у Киевского патриархата, проголосует за кандидата из другого лагеря, фактически невозможно.

В то же время пока нельзя точно сказать, будет ли избран предстоятелем действующий Киевский патриарх Филарет.

Спикеры Московского патриархата заявляли, а некоторые российские СМИ распространяли определенные "документы" - якобы подписанные предстоятелями УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием письма Вселенскому патриарху Варфоломею, что они якобы отказываются от выдвижения своих кандидатур на руководителя новосозданной Церкви. Но подтвердить или опровергнуть достоверность этих "документов" пока невозможно.

Однако, по данным УП, вариант, что Украинскую церковь возглавит не патриарх Филарет, во время переговоров на самом деле рассматривали.

Если такое произойдет, то наиболее вероятным предстоятелем самостоятельной Церкви источники издания считают нынешнего патриаршего наместника, а фактически правую руку Филарета, митрополита Епифания

При этом церковники отмечают, что, если его кандидатуру и будут рассматривать, то она будет не единственной: в КП есть несколько других влиятельных и авторитетных владык, в частности, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Если не появятся каких-то форс-мажорных обстоятельств, то на Синоде 27-29 ноября Украинской церкви предоставят томос. Параллельно с этим назначат специального экзарха Вселенского патриарха, которого делегируют на проведение объединительного Собора в Украине.

На этом Соборе, который скорее всего состоится в Софии Киевской, выберут предстоятель новой церкви.

По данным УП, после этого главу Украинской церкви пригласят в Константинополь для проведения совместной службы с Вселенским патриархом, на которой ему физически вручат томос.

Ранее патриарх Филарет заявил, что даст ответ на предложение епископата УПЦ КП о выдвижении его кандидатуры на предстоятеля Украинской православной церкви уже на Объединительном соборе.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.