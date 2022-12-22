Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине 22 или 23 декабря — УП
19 декабря РФ ударила по Киеву дронами (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Страна-агрессор Россия предположительно нанесет новый массированный ракетный удар по Украине в четверг, 22 или в пятницу, 23 декабря, сообщила Украинская правда со ссылкой на собеседников в разведке.
По информации источников, Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более.
Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. Следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.
В разведке добавили, что РФ готовится использовать минимум четыре Искандера, от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей ЖК Калибр и до трех самолетов Ту-22М3.
По имеющейся информации, Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.
В ночь на понедельник, 19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.
Две воздушные тревоги подряд продолжались в столице около четырех часов, с 2 ночи почти до 6 утра.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.