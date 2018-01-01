СМИ: Представитель Константинополя прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора
Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.
"Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник", - сказал собеседник агентства.
6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.
Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.
Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.
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