СМИ: Представитель Константинополя прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора Сегодня, 12:57 0 Цей матеріал також доступний українською Представитель Вселенского патриарха прибыл в Киев

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев для подготовки Объединительного собора, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

"Митрополит Эммануил прилетел в Киев во вторник", - сказал собеседник агентства.

6 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

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