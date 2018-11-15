СМИ: После срыва встречи с епископами УПЦ МП Порошенко поговорил по телефону с митрополитом Онуфрием

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием после срыва встречи с епископами УПЦ МП, сообщает УНИАН со ссылкой на источники в церковных кругах.

По информации собеседников агентства, телефонная беседа была "корректной", обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии Украинской церкви.

В частности, Порошенко в очередной раз подтвердил свою готовность к диалогу и заявил, что двери Украинского дома для проведения встречи открыты.

Как отметили источники, после заседания синода состоялся архиерейский собор УПЦ МП, на котором было утверждено присланное из Москвы решение о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, что было принято раньше на заседании синода Русской православной церкви в Минске.

Впрочем, ожидается, что, несмотря на официальное решение собора епископов УПЦ МП о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине, часть их представителей все же примет участие в предстоящем объединительном соборе.

Напомним, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП. Однако глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил об отмене встречи.

Вместо встречи с Порошенко епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, где было принято решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев.

После этого собор епископов УПЦ МП заявил, что решение Синода Константинопольского патриархата является "недействительными и не имеющим никакой канонической силы".

Собор епископов УПЦ МП также подчеркнул, что против любых попыток изменить название этой церкви.

В то же время некоторые иерархи УПЦ МП все же пришли на встречу с Петром Порошенко.