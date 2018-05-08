СМИ: Полиция ОАЭ освободила украинского экс-министра Рудьковского, он покинул страну

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов отпустила экс-министра транспорта, бывшего народного депутата Украины Николая Рудьковского, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Кроме того, отмечается, что Рудьковский выехал из ОАЭ.

По словам собеседника агентства, местная полиция задержала Рудьковского по подозрению в подделке документов.

При этом он опроверг распространенную в СМИ информацию, что правоохранители ОАЭ задержали Рудьковского с иракским паспортом.

Источник также добавил, что в Украине Рудьковский не находится в розыске.

Ранее СМИ сообщали, что Николая Рудьковского задержали якобы за поддельный иракский паспорт, при этом в процессе задержания у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Рудьковский хотел заняться добычей нефти в иракском Курдистане, однако из-за разногласий с правительством автономии это не осуществилось. Сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

Экс-нардеп имел проблемы с украинским Интерполом, фигурируя в деле о похищении экс-главы Нефтегаздобыча Олега Семинского, среди владельцев которой ранее числились Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Рудьковский был снят с розыска Интерпола, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин.