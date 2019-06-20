СМИ: Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко предлагал помощь в поисках девочки Сегодня, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Думская Николай предлагал одной из поисковых групп помощь в поисках Даши Лукьяненко Думская

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко правоохранители опрашивали еще в первый день поиска девочки, однако тогда он не привлек их внимания, сообщает Думская.

Когда 22-летнего Николая Т. опрашивали волонтеры, он заявил, что ничего не слышал, а в это время мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.



Отмечается также, что соседи слышали детский крик и видели, как подозреваемый что-то жег.

Издание также пишет, что Николай даже предложил одной из поисковых групп помощь в поисках девочки.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко признал свою вину и дал первые показания.

В частности, он признался, что душил девочку, а затем раздел. Подозреваемый утверждает, что больше ничего не делал с ребенком. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.

Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).