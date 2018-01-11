СМИ опубликовали записку Россошанского с объяснением насчет убийства Ноздровской

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По словам Россошанского, он

По словам Россошанского, он "сорвался"

Издание Обозреватель опубликовало записку Юрия Россошанского, в которой подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской признается в совершенном преступлении.

По его словам, причиной случившегося было его психологическое состояние, в связи с чем он надеется на статью 116 УК Украины (умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения), предусматривающую наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

"Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было все невыносимо. Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла из автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался. Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил", - написал Россошанский.

Напомним, ранее глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что правоохранителям удалось установить последние часы жизни Ноздровской. По его словам, ее смерть наступила за два-три дня до того, как нашли тело. Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в ее убийстве.

Как рассказал народный депутат Антон Геращенко, задержанный сознался в содеянном.

Подозреваемым оказался Юрий Россошанский, чей сын сбил насмерть сестру Ирины Ноздровской.

Тело Ноздровской было найдено в реке села Демидов Вышгородского района Киевской области. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. 

Юрист вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 году на смерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, который в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Через два года после аварии Ирина Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского - в конце мая 2017 суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.

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