СМИ опубликовали оперативное видео вымогательства денег руководителем ветеранской организации в Харькове

На видео "человек, похожий на Дениса Семенюка" вымогает 50 тысяч долларов

Издание Newsroom Kharkov опубликовало на своем канале на YouTube оперативное видео переговоров "руководителя ветеранской организации", который вымогает деньги у предпринимателя за "дружбу".

В комментарии к видео, которое включает три эпизода, говорится, то его "обнародовали силовики" без уточнения ведомства. При этом на канале СБУ на YouTube это видео отсутствует, как и на каналах Нацполиции и ГУ Нацполиции в Харькове.

На первом фрагменте записи, датированом 31 июля, "человек, похожий на Дениса Семенюка, озвучивает сумму в полсотни тысяч долларов, после чего начинаются торги". Условия и размер выплат обсуждаются и на остальных двух фрагментах.

Денис Семенюк - глава городской ветеранской организации бойцов АТО в Харькове. О том, что 13 сентября именно его в результате спецоперации СБУ задержала за вымогательство, сообщала ТСН со ссылкой на собственные источники. Сообщалось также, что его сообщник, который при задержании угрожал силовикам гранатой и был застрелен, - это Алексей Литовченко, который уволился из армии зимой.

Напомним, 13 сентября СБУ сообщила о задержании в Харькове организаторов преступной группировки, которое требовало от местных предпринимателей деньги на "благотворительность". Во время спецоперации убит один из подозреваемых, который оказался ветераном боевых действий на Донбассе.

Отмечалось, что подозреваемые прикрывались Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.

По данным сотрудников СБУ, с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тысяч долларов "за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности". Правоохранители задержали двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов.

Против подозреваемых открыто уголовное производство по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.