СМИ обнародовали видео с организатором нападения на лагерь ромов под Львовом

20-летний организатор нападения на ромский лагерь - единственный, кому объявили подозрение в убийстве

ТСН обнародовала два видео с 20-летним организатором нападения на лагерь ромов под Львовом, в результате которого погиб 24-летний мужчина.

На первом видео видно как его выводят из полицейского автомобиля и конвоируют в зал суда.

На втором он уже в зале суда, который избирает ему меру пресечения.

Организатор нападения на лагерь цыган появляется с 3 минуты видео

Корреспондент ТСН отмечает, что организатор нападения признал свою причастность к совершению хулиганства, но не вину в умышленном убийстве.

Напомним, 26 июня 20-летнего организатора нападения на лагерь ромов и пятерых несовершеннолетних исполнителей этого нападения суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Накануне суд арестовал по этому делу еще двоих подростков. Всем подросткам инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями (статья 296 УК), им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

26 июня 20-летнему организатору нападения сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

В ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и зла молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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