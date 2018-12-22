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СМИ обнародовали видео момента взрыва на рождественской ярмарке во Львове

Сегодня, 20:02
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: пресс-служба ГСЧС

В результате взрыва пострадали минимум пять человек

Появилось видео, на котором показан момент взрыва на Рождественской ярмарке во Львове, который произошел днем 22 декабря.

Видео обнародовала Украинская правда.

Напомним, что днем 22 декабря во Львове загорелся один из домиков на рождественской ярмарке в результате взрыва газового баллона.

Во Львовском горсовете сообщили, что инцидент произошел из-за грубого нарушения техники безопасности. На время проверки работа праздничного базара остановлена. В результате пострадали минимум пять человек.

Теги:   Взрыв Видео Львов

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