СМИ назвали третьего американца, которого взяли в плен россияне 13 июля, 20:24 Суэди Мурекези (Фото:Скриншот видео YouTube via The Guardian)

В июне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают информацией о трех американцах, пропавших во время боевых действий в Украине.

Двое из них — добровольцы Александр Дрюке и Энди Хьюн. Имя третьего американца назвали только сейчас.

Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении говорится, что россияне взяли в плен гражданского афроамериканца Суэди Мурекези — он не участвовал в боевых действиях и был задержан из-за якобы участия в проукраинских митингах.

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35-летний Мурекези жил в Херсоне с 2020 года, где вел бизнес. По словам брата задержанного, Мурекези позвонил ему утром 7 июля и сообщил, что находится в тюрьме Донецка, где держат Дрюке и Хьюна. Брату он рассказал, что россияне используют его в пропагандистских видео. 10 июня в соцсетях оккупантов начали появляться видео из Мурекези.

Херсонские друзья американца рассказали, что тот исчез, когда уехал искать топливо для авто.

В Государственном департаменте США заявили, что им известна судьба Мурекези.

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