СМИ назвали третьего американца, которого взяли в плен россияне

13 июля, 20:24
Суэди Мурекези (Фото:Скриншот видео YouTube via The Guardian)

Суэди Мурекези (Фото:Скриншот видео YouTube via The Guardian)

В июне представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают информацией о трех американцах, пропавших во время боевых действий в Украине.

Двое из них — добровольцы Александр Дрюке и Энди Хьюн. Имя третьего американца назвали только сейчас.

Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении говорится, что россияне взяли в плен гражданского афроамериканца Суэди Мурекези — он не участвовал в боевых действиях и был задержан из-за якобы участия в проукраинских митингах.

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35-летний Мурекези жил в Херсоне с 2020 года, где вел бизнес. По словам брата задержанного, Мурекези позвонил ему утром 7 июля и сообщил, что находится в тюрьме Донецка, где держат Дрюке и Хьюна. Брату он рассказал, что россияне используют его в пропагандистских видео. 10 июня в соцсетях оккупантов начали появляться видео из Мурекези.

Херсонские друзья американца рассказали, что тот исчез, когда уехал искать топливо для авто.

В Государственном департаменте США заявили, что им известна судьба Мурекези.

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Пленные Плен Пленный Война России против Украины

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